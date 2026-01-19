Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine et pour le suivi du rapport Rebâtir la confiance

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Explosion des plaintes en matière de violence conjugale

« On peut reconnaître que la très forte augmentation du nombre de plaintes en matière de violence conjugale démontre clairement que les femmes dénoncent davantage et c'est bien. On les encourage toujours à le faire.

Il n'en demeure pas moins que les 60 000 demandes d'aide reçues par l'organisme SOS violence conjugale, l'an dernier, comparativement aux 25 000 de 2016 sont alarmantes. Plus inquiétant encore, les coupures du gouvernement de la CAQ en la matière privent les organismes d'aide des ressources nécessaires pour offrir les services de soutien adéquats. Le filet de sécurité demeure donc extrêmement fragile pour les femmes victimes.

Cinq ans après le dépôt du rapport Rebâtir la confiance, on est toujours très loin de répondre de façon adéquate aux 190 recommandations de ce document de référence. »

-Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine et pour le suivi du rapport Rebâtir la confiance et députée de Robert-Baldwin

