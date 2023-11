Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine

QUÉBEC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Accord bilatéral pour contrer la violence fondée sur le sexe

« L'aide supplémentaire de 97,3 millions de dollars octroyée au gouvernement du Québec sur une période de 4 ans par Ottawa est une bonne nouvelle qui permettra au gouvernement de répondre rapidement aux besoins urgents et criants de toutes formes de violence faite aux femmes.

Les besoins sont immenses et des milliers de femmes se font toujours refuser de l'hébergement, faute de places. Elles se voient alors forcées de retourner dans des situations extrêmement précaires. Lorsqu'une victime demande de l'aide, celle-ci doit être disponible immédiatement. On ne doit plus tolérer de pareilles situations.

Ce financement aidera la mise sur pied plus rapide de la Stratégie intégrée pour contrer la violence sexuelle et conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

J'espère sincèrement que cette nouvelle aide du fédéral servira à protéger les femmes vulnérables et leurs enfants. »

-Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine et députée de Robert-Baldwin

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]