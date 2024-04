Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

QUÉBEC, le 19 avril 2024 /CNW/ - Augmentation des offres sur Airbnb malgré la nouvelle loi

« La preuve est faite, aujourd'hui. La Loi de la ministre du Tourisme n'a pas permis de mettre un frein à la location de logements à des fins touristiques, et ce, en pleine crise historique du logement. Non seulement l'offre n'a pas diminué, mais elle a même augmenté. C'est incroyable, mais c'était prévisible.

La CAQ avait promis des inspecteurs de Revenu Québec sur le terrain. Où sont-ils? Même en cas de dénonciation par les villes, on ne réagit pas. Sans contrôle et sans mesure coercitive appliquée, la nouvelle loi perd tout son mordant et devient stérile.

Pendant que des familles ignorent si elles pourront se loger, au 1er juillet prochain, plus de 30 000 logements sont offerts sur des plateformes touristiques sans que le gouvernement caquiste ne lève le petit doigt.

Au Parti libéral du Québec, nous croyons que des mesures concrètes et efficaces sont urgentes. C'est pourquoi nous avons déposé un projet de loi visant à interdire les évictions pour conversion en logement touristique de courte durée. On attend toujours une réponse de la CAQ qui préfère se fermer les yeux sur la situation. »

- Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected] ; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]