Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - La CAQ refuse d'abolir la TVQ pour stimuler la construction de logements locatifs

« La crise du logement atteint des sommets historiques au Québec et la CAQ a sans aucun doute sa large part de responsabilité dans ce que vivent les Québécois qui se cherchent désespérément un toit.

Aujourd'hui, au Salon bleu, j'ai interpellé le ministre des Finances afin qu'il envisage la possibilité d'abolir la TVQ sur la construction de nouveaux logements locatifs. Sa fin de non-recevoir est renversante.

Selon lui, les 1,5G$ que représentent une telle mesure ne peut être envisageable. Pourtant, l'inaction et l'attentisme de la CAQ en matière d'habitation entraîneront des conséquences beaucoup plus coûteuses que cette mesure. De nombreuses juridictions, comme l'Ontario, ont adopté cette façon de faire et en constatent les bénéfices concrètement.

De gros investisseurs en habitation refusent maintenant de construire au Québec et préfèrent se tourner vers d'autres marchés qui sont plus favorables économiquement. Ils nous avouent ouvertement qu'ils perdent de l'argent en construisant au Québec. La diminution des mises en chantier au Québec n'est pas le fruit du hasard et on ne peut plus attendre que le problème se règle de lui-même comme le fait la CAQ. »

- Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

