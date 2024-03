Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le ministre Charette avoue avoir changé les règles pour éviter un BAPE à Northvolt

« Je suis indignée et les Québécois ont raison de l'être aussi. On savait le gouvernement de la CAQ insensible aux enjeux environnementaux et à la crise climatique, mais à ce point, c'est surréaliste.

Le ministre de l'Environnement admet avoir bel et bien modifié les seuils de déclenchement d'un BAPE pour éviter cette étape à Northvolt et agir plus rapidement, quitte à menacer des milieux humides. Son collègue à l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a pourtant nié, en plein Salon bleu, avoir changé les règles en faveur de Northvolt. Qui doit-on croire?

Clairement, la CAQ applique un régime à deux vitesses en contournant les règles afin de favoriser une entreprise plus qu'une autre. Ce n'est pas de cette façon que l'on gère un État.

Par son manque de transparence, la CAQ démontre qu'elle est la pire alliée de Northvolt et de ce projet bénéfique pour notre économie. Un BAPE accéléré aurait très bien pu être mis en place.

À titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, je demande une rencontre d'urgence avec le ministre afin de faire la lumière sur le processus qui a été mis en place pour qu'on en arrive là, aujourd'hui. »

- Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]