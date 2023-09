Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Motion pour aider les municipalités à faire face aux changements climatiques

« Les municipalités du Québec doivent de plus en plus faire face à des phénomènes climatiques extrêmes tels que les canicules, les sècheresses, les feux de forêts, les orages violents, les inondations et bien d'autres. Chaque fois, ces événements entraînent des coûts astronomiques auxquels les municipalités peinent à faire face.

C'est pourquoi j'ai déposé, aujourd'hui, une motion réclamant du gouvernement du Québec un financement bonifié pour les municipalités, comme le réclame le milieu, afin de leur permettre d'adapter leurs infrastructures pour faire face aux changements climatiques et ainsi mieux desservir leur population.

Malheureusement, la CAQ a rejeté cette motion, refusant du même coup de reconnaître que l'adaptation aux changements climatiques devrait être une priorité en 2023. Si la CAQ choisit de jouer à la patate chaude avec le futur de nos communautés, nous, on ne peut pas les laisser s'en sortir. Nous allons revenir à la charge. »

-Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et députée de Notre-Dame-de-Grâce

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]