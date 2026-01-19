Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Manque de financement dans les Cégeps

« Cégeps surpeuplés, bâtiments vétustes, infiltrations d'eau, fermetures d'urgence, étudiants refusés faute d'espace, cours offerts tard le soir, étudiants contraints de manger dans leur voiture. Ces situations se multiplient partout au Québec et ne relèvent pas d'une mauvaise gestion locale, mais bien d'un sous-financement chronique de l'entretien et des infrastructures.

L'article publié ce matin dans Le Journal de Québec confirme ce que nous dénonçons depuis longtemps : le bilan de la CAQ en enseignement supérieur est désastreux et ses choix ont directement fragilisé le réseau collégial.

Depuis plusieurs années, la Vérificatrice générale, la Fédération des cégeps et les établissements eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme. Le gouvernement a été clairement informé de l'ampleur des besoins. Or, les réponses apportées demeurent largement insuffisantes, alors que le déficit de maintien d'actifs continue de croître et que la pression sur le réseau s'intensifie.

Résultat : l'écart entre les besoins réels des cégeps et les sommes allouées ne cesse de se creuser.

Au moment où il faudrait appuyer sur l'accélérateur, le gouvernement impose des restrictions budgétaires et des gels d'embauche qui affaiblissent encore davantage la capacité des établissements à entretenir des milieux d'apprentissage sécuritaires et adéquats.

Il ne s'agit pas seulement de bâtiments. Il s'agit d'accès aux études, de conditions d'apprentissage et de respect envers les étudiantes, les étudiants et le personnel du réseau collégial.

L'opposition officielle exige du gouvernement de la CAQ de reconnaître l'ampleur réelle de la crise et de présenter un plan sérieux, chiffré et pluriannuel pour la remise à niveau des infrastructures et des équipements pédagogiques des cégeps.

Après plusieurs années au pouvoir, la CAQ ne peut plus se contenter de mesures temporaires. Le réseau collégial a besoin d'un changement de cap, maintenant. »

-Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur et députée de Mont-Royal-Outremont

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle