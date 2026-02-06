AVIS AUX MÉDIAS - Le porte-parole du PLQ en matière d'immigration sera présent à la manifestation contre la suppression du PEQ

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

06 févr, 2026, 11:00 ET

MONTREAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, M. André A. Morin, sera présent à la manifestation contre la suppression du Programme de l'Expérience Québécoise (PEQ), qui se tiendra à Montréal le samedi 7 février.

AIDE-MÉMOIRE

Continue Reading
M. André A. Morin Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)
M. André A. Morin Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

SUJET :

Présence à la manifestation contre la suppression du PEQ

DATE :

Samedi 7 février 2026

HEURE :

Dès 14 h 00

LIEU :

Devant les bureaux du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration
1200 Boul. Saint-Laurent,
Montréal (Québec), H2X 0C9

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Félix Roy, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 956-2228, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 580-9754, [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec