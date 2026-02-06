AVIS AUX MÉDIAS - Le porte-parole du PLQ en matière d'immigration sera présent à la manifestation contre la suppression du PEQ
06 févr, 2026, 11:00 ET
MONTREAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, M. André A. Morin, sera présent à la manifestation contre la suppression du Programme de l'Expérience Québécoise (PEQ), qui se tiendra à Montréal le samedi 7 février.
AIDE-MÉMOIRE
SUJET :
Présence à la manifestation contre la suppression du PEQ
DATE :
Samedi 7 février 2026
HEURE :
Dès 14 h 00
LIEU :
Devant les bureaux du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
Sources : Félix Roy, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 956-2228, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 580-9754, [email protected]
