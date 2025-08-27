Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Réinvestissement conditionnel en éducation

« Confronté à la grogne généralisée des Centres de services scolaires, des enseignants et même des parents, le ministre de l'Éducation a fait volte-face et annoncé qu'il acceptait de réinvestir jusqu'à 540 millions de dollars en éducation, cet été.

Le soupir de soulagement poussé en juillet par les directions d'école se transforme aujourd'hui en véritable casse-tête anxiogène. Alors qu'elles doivent planifier, dès maintenant, l'organisation des services aux élèves pour l'année qui débute, les directions n'ont aucune garantie qu'elles recevront effectivement le financement annoncé.

Le ministre se garde le gros bout du bâton pour décider de façon unilatérale si les CSS respectent les conditions qu'il leur impose. Comment réaliser une bonne planification des services sans connaître à l'avance s'ils auront droit ou non à l'argent promis par le ministre?

Chaque année, l'histoire se répète pour les écoles, les parents et les élèves. C'est simple, depuis l'entrée en poste du ministre Drainville, la rentrée scolaire se déroule dans le chaos. Manque d'enseignants, manque de classes, manque de prévisibilité financière, tout est prétexte à compliquer la rentrée avec la CAQ. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et députée de Bourassa-Sauvé

