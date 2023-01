Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

QUÉBEC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ -

Se loger en échange de services sexuels

« Comment est-il possible qu'en 2023, dans une société riche et moderne comme le Québec, des personnes doivent se prêter à des actes sexuels afin d'avoir accès à un toit?

Je trouve la situation tout à fait odieuse et intolérable. Comme élue, je considère qu'il est du devoir du gouvernement de prendre rapidement des mesures pour que les Québécoises et les Québécois puissent se loger de façon digne.

Malheureusement, au cours des quatre dernières années, le gouvernement caquiste a refusé de reconnaître la crise du logement et son déni a des conséquences néfastes sur les personnes qui peinent à se trouver un logement, aujourd'hui.

Au Parti libéral du Québec, nous proposons depuis longtemps de bonifier et moderniser le programme AccèsLogis qui était très efficace lorsqu'il était adéquatement financé et qui a aidé de nombreuses familles à se mettre un toit sur la tête honorablement. Le gouvernement a plutôt choisi de lancer un nouveau programme qui rate complètement la cible et qui n'est pas suffisamment financé.

Que propose la CAQ, maintenant, pour mettre fin à ces pratiques barbares? »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation.

