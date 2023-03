Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Prolifération d'annonces illégales de Airbnb

« Si la multiplication de locations touristiques illégales est très préoccupante, l'inertie et l'inaction du gouvernement caquiste dans le dossier le sont tout autant.

De plus, ce fléau contribue à alimenter la crise du logement au Québec. On le répète depuis plus de trois ans, comment le gouvernement caquiste peut-il demeurer les bras croisés?

Il est de plus en plus clair que le manque d'inspecteurs assignés au dossier est l'une des composantes qui est au cœur du problème. Alors que l'on compte plus de 24 000 locations de type Airbnb au Québec, la CAQ considère qu'une vingtaine d'inspecteurs suffisent à empêcher les locateurs fautifs de sévir. C'est aberrant!

Celui-ci préfère jeter la faute sur les municipalités. Il est vrai qu'elles ont le pouvoir de règlementer les locations touristiques sur leur territoire mais encore faut-il leur fournir les moyens pour assurer un contrôle serré. En effet, l'entrée en vigueur de nouveaux règlements à cet égard par les municipalités n'est pas accompagnée de nouveaux revenus. Elles se retrouvent alors aussi avec un manque de ressources au niveau des inspecteurs. »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

