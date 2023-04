Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Dénoncer la contribution financière exigée par la CAQ aux locataires sans-logis

« Je suis consternée par les récents changements apportés par le gouvernement de François Legault au Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Il est totalement inacceptable que les municipalités soient désormais tenues de demander des contributions financières aux ménages locataires qui seront sans-logis hébergés après deux mois pour pouvoir recevoir des remboursements pour les dépenses d'hébergement.

Il est inacceptable que le gouvernement ajoute une logique tarifaire pour l'aide d'urgence, plutôt que de mettre en place des mesures structurelles telles que le financement de logements sociaux. Cette nouvelle approche tarifaire pour l'aide d'urgence est complètement régressive et représente un recul inédit depuis la mise en place des programmes d'aide d'urgence au Québec.

Il est fondamentalement injuste de demander une contribution financière à des familles qui se trouvent préalablement dans une situation de précarité extrême, d'autant plus que de nombreuses personnes sont injustement exclues de l'aide financière d'urgence en raison de modalités d'attribution restrictives.

Il est d'une des responsabilités premières du gouvernement d'assurer l'accès au logement. Le gouvernement caquiste doit agir pour mettre fin à la crise du logement de façon durable en finançant un plus grand nombre de logements sociaux et en renforçant les protections contre les hausses abusives de loyers, ainsi que les évictions frauduleuses.

Le gouvernement Legault doit cesser de prioriser une logique de comptable et prendre des mesures concrètes pour résoudre la crise humaine qu'est celle du logement. Je soutiens fermement les efforts du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) pour défendre le droit au logement et je demande à la CAQ de revoir sa politique en matière de logement afin de garantir que tous les Québécois et Québécoises aient accès à un logement sûr, abordable et de qualité. »

-Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation et députée de Mille-Îles

