Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Délais de traitement au Tribunal administratif du logement

« Le problème n'est pas nouveau. Les délais et les retards du Tribunal administratif du logement (TAL) dans le traitement de dossiers d'éviction, notamment, existent depuis plusieurs années et deviennent intenables pour les locataires qui cherchent à conserver leur logement.

Cette situation contribue à augmenter le niveau d'anxiété chez les locataires, comme des aînés qui doivent contester seuls un avis d'éviction devant le TAL. À cela s'ajoute le stress causé par la crise de pénurie de logements qui sévit partout actuellement.

Les employés en place sont à bout de souffle, mais sont malheureusement, eux aussi, victimes d'un manque de personnel. Il est déplorable qu'un manque de plages horaires causent une telle injustice. S'il n'est pas possible d'en augmenter le nombre par manque d'effectifs, les délais devraient alors être révisés pour éviter de brimer les droits des locataires.

Il est vrai que la CAQ a accordé plus d'argent mais les résultats ne sont toujours pas là. Le gouvernement doit être plus sensible à ce que vivent les locataires qui se retrouvent en situation de vulnérabilité et mettre en place des mesures plus radicales et de façon urgente. »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571- 6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]