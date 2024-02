Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité

« Je partage le scepticisme des membres de la coalition d'élus municipaux de partout au Québec face à l'annonce du plan du gouvernement pour une meilleure protection des élus municipaux. Certes, c'est un pas dans la bonne direction, mais je crois aussi que des mesures pour agir en amont doivent être élaborées rapidement.

Il faut en faire davantage en matière de prévention et non plus se contenter d'offrir des soins aux élus victimes de harcèlement ou d'incivilité. Nous devons trouver des solutions pour éviter de nous rendre à cette étape malheureuse. Il en va de la protection de notre précieuse démocratie municipale.

Je réitère d'ailleurs notre demande de mandat d'initiative sur le sujet afin que les parlementaires puissent avoir un portrait complet de la situation actuelle, connaître les initiatives en cours du gouvernement pour contrer ces phénomènes, s'informer des meilleures pratiques en la matière et proposer des actions supplémentaires. »

-Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et députée de Mont-Royal-Outremont

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]