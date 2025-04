Déclaration de la PDG de l'Office québécois de la langue française

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Une intervention menée par l'Office québécois de la langue française auprès de la Société de transport de Montréal (STM) a été rapportée dans le journal The Gazette, hier, puis dans plusieurs autres médias.

Je tiens à m'adresser à vous à ce sujet. D'abord, en aucun cas, l'Office ne s'est opposé à l'usage de l'expression Go Habs Go, qui est ancrée dans notre histoire et fait partie de notre spécificité québécoise. Il m'apparaît important de distinguer cela du devoir d'exemplarité de l'État imposé par la Charte de la langue française pour tout organe de l'Administration.

Je me permets aussi de revenir sur la situation plus précise qui fait l'objet d'une grande attention médiatique. L'intervention auprès de la STM n'a pas été faite à l'initiative de l'Office, mais à la suite de la réception d'une plainte d'un citoyen concernant la diffusion du message « GO! CF MTL GO! » sur un autobus. L'Office a alors communiqué avec la STM pour l'aviser de la plainte et lui rappeler ses obligations en lien avec la Charte.

Le terme go se trouve dans un dictionnaire français et fait partie de l'usage dans la langue courante. Toutefois, il s'agit d'un anglicisme. Or, la Charte exige que l'Administration soit exemplaire en matière d'utilisation du français. Un organisme de l'Administration, comme c'est le cas de la STM, ne peut utiliser que le français dans son affichage, sauf exception, par exemple pour des raisons de santé et de sécurité.

La Charte est claire quant aux obligations qui incombent à l'État en matière d'usage du français de façon exemplaire, et l'Office a le mandat de veiller à son application.

Bonne partie ce soir !

Dominique Malack

Présidente-directrice générale

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]