OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - En entrant en fonction à titre d'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) du Canada, je tiens à souligner le travail de celles et ceux qui œuvrent chaque jour à améliorer la santé de la population au Canada. Je me réjouis de collaborer avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des professionnels de la santé, des chercheurs, des organisations communautaires ainsi que des collègues à l'échelle internationale afin de faire progresser la santé publique au Canada.

Ensemble, nous continuerons de relever des défis urgents en santé publique, notamment l'éclosion en cours de rougeole et la crise des drogues toxiques. Il s'agit de priorités dont j'ai discuté avec la ministre Michel, qui a réitéré l'importance du travail réalisé pour la population canadienne par l'Agence de la santé publique du Canada. J'ai également rencontré notre équipe chargée de mettre en œuvre le Plan d'action contre la rougeole afin de maîtriser l'éclosion actuelle et de combler les lacunes en matière de vaccination. Plus tard en avril, le Canada accueillera le lancement de la Semaine de la vaccination dans les Amériques, et je me réjouis d'y accueillir des représentants de l'Organisation panaméricaine de la santé, alors que nous mettrons en lumière l'importance de la vaccination et de solides programmes d'immunisation pour la santé et le bien-être globaux.

Je m'engage à communiquer des renseignements crédibles et fondés sur des données probantes en matière de santé, et j'ai déjà amorcé des discussions sur des stratégies visant à joindre la population canadienne. Je suis impatiente de travailler avec mes collègues pour contrer la désinformation en santé et renforcer la confiance du public, afin que les Canadiennes et les Canadiens disposent de l'information dont ils ont besoin et qu'ils s'attendent à recevoir pour prendre des décisions éclairées en matière de santé pour eux-mêmes et leur famille.

Je tiens également à remercier la Dre Natasha Crowcroft d'avoir assuré l'intérim au poste d'ACSP depuis septembre 2025. Sa vaste expertise et son leadership dans de multiples fonctions ont permis d'assurer la stabilité de l'organisation à un moment charnière et de maintenir les progrès réalisés à l'égard des principales priorités en santé publique. Je me réjouis de travailler avec la Dre Crowcroft dans son rôle de vice-présidente de la Direction générale des programmes sur les maladies infectieuses et la vaccination.

J'entame ce rôle avec un profond respect pour celles et ceux qui m'ont précédée, ainsi qu'un fort sentiment de fierté et de responsabilité : il s'agit d'un moment important pour la santé publique au Canada. Il exige de la clarté, de la crédibilité et un recentrage sur ce qui compte le plus pour la population canadienne. Tout au long de mon mandat, je travaillerai aux côtés de la présidente et avec l'appui des employés dévoués de l'Agence de la santé publique du Canada afin de soutenir la santé physique et mentale des Canadiennes et des Canadiens, ainsi que de nous préparer aux événements de santé publique et d'y répondre.

Dre Joss Reimer

Administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

SOURCE Santé Canada (SC)

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