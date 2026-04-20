OTTAWA, ON, le 20 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale du tourisme 2026 :

« Au nom du gouvernement fédéral, je souhaite à tous les Canadiens une très bonne Semaine nationale du tourisme.

« Le tourisme est l'un des grands atouts de l'économie canadienne et il est essentiel à notre mission de bâtir un Canada fort.

« Le Canada offre tout ce que le monde recherche : des villes dynamiques, une nature d'une beauté à couper le souffle, des cultures riches, des expériences inoubliables et des communautés accueillantes d'un océan à l'autre. Chez nous, les visiteurs viennent explorer, tisser des liens et découvrir de nouvelles choses. Les Canadiens sont fiers de leur pays et ravis de l'explorer eux aussi.

« Le tourisme crée des emplois, appuie les petites entreprises et donne vie aux collectivités partout au pays. En 2025, le secteur a contribué pour plus de 52 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada, généré près de 133 milliards de dollars de revenus et soutenu environ 2,1 millions d'emplois.

« À l'occasion de la Semaine nationale du tourisme, je tiens à remercier les travailleurs, les exploitants, les entrepreneurs, les artistes, les guides, les hôteliers, les restaurateurs et les leaders communautaires qui rendent ce secteur si dynamique. C'est vous qui accueillez des gens venus du monde entier, leur faites vivre des expériences mémorables et contribuez chaque jour à mettre en valeur ce que le Canada a de plus beau.

« Notre gouvernement stimule le tourisme canadien, car il sait que son potentiel est immense. Il investit dans les expériences et les destinations qui font la singularité du Canada. Il aide les villes à attirer de grands événements internationaux. Il soutient le tourisme autochtone, les festivals et les attractions culturelles. Il travaille également en collaboration avec des partenaires de partout au pays pour améliorer la compétitivité et la résilience du secteur touristique, et assurer sa croissance à long terme.

« Cette année, le Canada sera aussi sous les projecteurs internationaux à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM. C'est une occasion unique d'accueillir le monde entier, de mettre en valeur nos collectivités et de générer des retombées économiques durables pour les entreprises touristiques de l'ensemble du pays. Notre gouvernement soutient cet effort en veillant à ce que les visiteurs vivent une expérience sécuritaire, fluide et chaleureuse lors de leurs déplacements vers le Canada et à l'intérieur du pays, ainsi qu'en aidant les entreprises touristiques à se préparer à tirer le meilleur parti de cet événement majeur. La Coupe du Monde de la FIFA attirera de nouveaux publics au Canada et contribuera à montrer au monde entier que ce pays est prêt à l'accueillir, à compétitionner et à se démarquer.

« Parallèlement, nous savons que l'un des principaux moteurs d'un secteur touristique dynamique est le choix des Canadiens de voyager au pays.

« La dernière année a été excellente pour le tourisme intérieur, et le laissez-passer Un Canada fort a permis à un nombre accru de personnes de découvrir les endroits, les histoires et les expériences qui font du Canada un pays extraordinaire. Il a facilité et rendu abordable l'exploration des parcs nationaux, des musées, des lieux historiques et de bien d'autres sites pour les familles, les jeunes et les visiteurs, tout en soutenant les entreprises locales et les collectivités. Voilà pourquoi je suis si heureuse qu'il soit de retour cet été.

« Cet été, j'incite donc les Canadiens à choisir de nouveau le Canada. Visitez une nouvelle collectivité, appuyez une entreprise locale, assistez à un festival ou explorez un parc national. Prolongez votre séjour et multipliez les découvertes.

« Lorsque nous voyageons au Canada, nous soutenons les entreprises, les collectivités et les travailleurs canadiens.

« À l'occasion de la Semaine nationale du tourisme, soulignons l'apport des personnes qui font rayonner ce secteur et le pays extraordinaire qu'elles invitent les gens du monde entier à découvrir.

« Bonne Semaine nationale du tourisme. »

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]