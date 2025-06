OTTAWA, ON, le 21 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, je me joins aux communautés de tout le pays pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones.

« C'est l'occasion de mettre en lumière le riche passé, les cultures dynamiques et les contributions durables des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je tiens à souligner la force, la résilience et le leadership de leurs communautés d'un océan à l'autre.

« À l'heure actuelle, plus de 50 000 petites entreprises sont détenues majoritairement par des Autochtones. Ces entreprises stimulent la croissance économique et améliorent la situation des communautés d'un bout à l'autre du Canada.

« En 2023, les exploitants d'entreprises touristiques autochtones ont généré environ 34 700 emplois et des milliards de dollars en activité économique. Ces statistiques racontent une réelle histoire de résilience et d'innovation, et témoignent du rôle vital que jouent ces entreprises dans l'économie du tourisme.

« En ma qualité de ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, je suis déterminée à soutenir les efforts menés par les Autochtones pour enrayer la violence sexiste. Par l'entremise du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, notre gouvernement travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations, inuites et métisses pour élaborer des politiques et financer des programmes qui permettront de mettre fin à la crise nationale touchant les femmes, les filles et les personnes des communautés 2ELGBTQQIA+ autochtones. Ce travail est essentiel pour assurer leur sécurité et leur guérison de même que la justice à leur endroit, et ce, peu importe où elles vivent.

« Notre gouvernement a profondément à cœur de faire avancer la réconciliation et de conclure des partenariats durables avec les peuples autochtones, notamment en appuyant les entrepreneurs, en favorisant les possibilités économiques et en établissant une économie inclusive qui ne laisse personne pour compte.

« Bonne Journée nationale des peuples autochtones! »

