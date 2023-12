En cette Journée des droits de la personne, travaillons ensemble pour promouvoir la liberté, l'égalité et la justice pour chaque être humain.

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des droits de la personne, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a fait la déclaration suivante :

« Le gouvernement du Canada demeure déterminé à placer le respect des droits de la personne et des libertés fondamentales au premier plan de ses objectifs afin de remplir son devoir de protéger et de promouvoir ces droits au pays et dans le monde entier.

À pareille date, en 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'objectif est de garantir le respect des droits de chaque être humain partout dans le monde. Soixante-quinze ans plus tard, la Déclaration reste un témoignage de la conviction qu'il faut défendre les droits de la personne. Les principes de la Déclaration résonnent aujourd'hui plus que jamais.

La Déclaration a inspiré l'élaboration de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, dont la Charte canadienne des droits et libertés. Conformément aux principes énoncés dans la Déclaration, la Charte place l'égalité, la justice et la liberté pour toutes et tous au cœur de ses dispositions. La Charte est la pierre angulaire des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour protéger et faire progresser les droits de la personne pour tout le monde au pays.

Notre pays prend très au sérieux ses obligations internationales en matière de droits de la personne, y compris le maintien d'un dialogue constructif avec les organes des Nations Unies responsables de la mise en œuvre des traités relatifs aux droits de la personne. Le 10 novembre, le ministre Virani s'est rendu à Genève pour diriger une délégation canadienne lors du quatrième Examen périodique universel du Canada devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Ce processus permet aux pays de prendre connaissance des recommandations des autres États membres des Nations unies et d'en tirer des leçons. Le Canada accueille favorablement les critiques indépendantes et constructives qui sont essentielles pour que nos actions soient conformes à ce que nous attendons des autres pays.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des droits de la personne, nous nous souvenons de l'importance de faire progresser et de protéger ces droits pour tout le monde, partout sur la planète. Nous reconnaissons les progrès accomplis, mais nous devons nous appuyer sur ces réalisations pour la suite. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour léguer aux générations futures un monde où les droits de la personne sont respectés et protégés, et où chaque être humain est traité sur un même pied d'égalité. Apprenons des erreurs du passé et engageons-nous à défendre les droits fondamentaux de la personne. »

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]