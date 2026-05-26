OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a fait la déclaration suivante pour souligner la saison de la Fierté 2026 :

« La saison de la Fierté célèbre la force, la diversité et la résilience des communautés 2ELGBTQI+ du Canada. Les événements de la Fierté commencent cette semaine et se poursuivront jusqu'au mois de septembre, offrant aux personnes 2ELGBTQI+ et aux personnes alliées des occasions d'établir des liens dans des espaces plus sûrs et de célébrer les forces de nos communautés.

La saison de la Fierté est bien plus qu'une célébration, c'est aussi l'occasion de réaffirmer l'engagement du Canada envers l'égalité, la sécurité et l'inclusion. Alors que les communautés 2ELGBTQI+ sont encore confrontées à la haine et à la discrimination, participer à la saison de la Fierté, c'est aussi veiller à ce que les personnes puissent se rassembler de façon sécuritaire et sans crainte, tout en étant pleinement elles-mêmes.

Le gouvernement fédéral reconnaît le rôle essentiel que jouent les festivals de la Fierté pour favoriser l'inclusion et renforcer les communautés 2ELGBTQI+ partout au pays. Grâce à des investissements continus dans le secteur 2ELGBTQI+, soit 54,6 millions de dollars sur cinq ans, et 10,9 millions de dollars par année par la suite, le gouvernement soutient des organismes dans l'ensemble du Canada. Cela comprend 7,5 millions de dollars sur cinq ans, et 1,5 million de dollars par année par la suite, afin d'aider les festivals de la Fierté à composer avec la hausse des coûts liés à la sécurité et à l'assurance, attribuables à la montée de la haine envers les personnes 2ELGBTQI+, et de veiller à ce que ces événements importants puissent continuer de se dérouler en toute sécurité.

Les événements de la Fierté sont aussi des moteurs culturels et économiques importants d'un océan à l'autre. Ils attirent des touristes, soutiennent les entreprises locales et créent des possibilités d'emploi partout au Canada, y compris au sein des communautés 2ELGBTQI+.

Alors que s'amorce la saison de la Fierté, les organismes 2ELGBTQI+ partout au pays travaillent sans relâche pour organiser des événements et des célébrations communautaires, créer des espaces sûrs et offrir des services de soutien essentiels. Qu'il s'agisse de soutiens en santé mentale ou de sensibilisation communautaire, ces organismes contribuent à favoriser l'inclusion, la sécurité et l'appartenance tout au long de l'année. Nous exprimons aussi notre sincère gratitude et reconnaissance aux personnes en première ligne qui continuent à offrir des services essentiels et à créer des espaces où chaque personne peut participer pleinement, être elle-même et être fière de qui elle est.

Bonne saison de la Fierté, Canada! »

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]