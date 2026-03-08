OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a fait la déclaration qui suit pour souligner la Journée internationale des femmes.

« La Journée internationale des femmes est l'occasion de célébrer les progrès accomplis par les femmes dans des rôles de dirigeantes et de décideuses, et de réaffirmer l'engagement du Canada envers l'égalité des genres comme moteur de la croissance économique du pays.

Il y a plus de 50 ans, les femmes au Canada exerçaient peu de contrôle sur leurs propres finances et leur santé reproductive, et elles avaient moins de possibilités de poursuivre des études supérieures ou d'occuper des postes de direction dans les milieux des affaires et de la politique. Les personnes qui défendent les droits des femmes ont réclamé des changements, qui ont mené à des jalons historiques, tels que le Rapport de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada et la création de Condition féminine Canada en 1976. Cette année, le Canada soulignera le 50e anniversaire de Condition féminine Canada, devenu le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres.

Alors que nous réfléchissons à cet important jalon, il est important de mentionner que l'approche que le Canada a adoptée pour parvenir à l'égalité des genres débute par la reconnaissance du fait que la sécurité est essentielle à la pleine participation des femmes à la société. La violence fondée sur le sexe mine le tissu social et la stabilité économique de nos collectivités. Personne ne peut apprendre, travailler ou diriger en ne se sentant pas en sécurité à la maison, en ligne, à l'école ou au travail.

En collaboration avec les provinces et les territoires, le Canada continue de faire avancer le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leur famille. Le gouvernement fédéral a également présenté la Loi visant à protéger les victimes, qui vise à modifier le Code criminel afin de protéger les victimes et les personnes survivantes de violence sexuelle, de violence fondée sur le sexe et de violence entre partenaires intimes.

L'égalité des genres n'est pas seulement une question qui concerne les femmes, c'est aussi une question économique qui touche tout le monde. Le Programme de promotion de la femme favorise les progrès en matière d'égalité des genres en finançant des projets qui éliminent les obstacles et accroissent les possibilités pour les femmes et les filles partout au pays.

Le Canada soutient les femmes entrepreneures grâce à la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat qu'il a adoptée, laquelle a permis à un demi-million de femmes d'accéder à un financement, de créer des réseaux, d'acquérir une expertise et d'accéder à de nouveaux marchés. Et grâce au Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, les femmes entrepreneures peuvent obtenir des microcrédits atteignant jusqu'à 50 000 $, un capital qui peut transformer une idée sur papier en une entreprise prête à croître.

Nous savons aussi que la participation économique dépend d'un soutien social fort. Le système canadien de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants contribue à rendre la vie plus abordable pour les familles, en offrant des services de garde de grande qualité et à faible coût à environ 900 000 enfants, ce qui permet aux familles d'économiser des milliers de dollars par année, et aide les parents, en particulier les mères, à intégrer le marché du travail et à y rester.

Dans un monde de plus en plus divisé, nous devons défendre l'égalité des droits, la sécurité et l'accès aux possibilités pour tout le monde. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour faire avancer l'égalité des genres. Le gouvernement fédéral bâtira un Canada fort en permettant aux femmes d'atteindre leur plein potentiel, sur un pied d'égalité, au sein de l'économie.

Aujourd'hui, reconnaissons les contributions des femmes, qu'il s'agisse de travail rémunéré ou non rémunéré, dans l'ensemble des secteurs, et réaffirmons notre engagement à éliminer les obstacles pour que les femmes, dans toute leur diversité, puissent réussir.

Je vous souhaite une bonne Journée internationale des femmes. »

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

