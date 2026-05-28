OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'hygiène menstruelle :

« Chaque année, le 28 mai, la Journée de l'hygiène menstruelle est l'occasion de sensibiliser les gens à la précarité menstruelle ainsi qu'aux obstacles auxquels de nombreuses personnes au Canada sont confrontées pour avoir accès à des produits menstruels et à une éducation en matière de santé reproductive.

Les menstruations font partie de la vie. Pourtant, pour de nombreuses personnes, le manque d'accès aux produits menstruels de base peut nuire à leur capacité de participer pleinement aux activités scolaires, professionnelles et quotidiennes. Plusieurs personnes doivent encore faire des choix difficiles pour répondre à ces besoins, ce qui a des répercussions sur leur santé, leur confiance et leur inclusion.

Le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes pour aider à contrer la précarité menstruelle et améliorer l'équité menstruelle partout au pays. Par l'intermédiaire du projet pilote national du Fonds d'équité menstruelle mené par Banques alimentaires Canada, des organismes communautaires sont soutenus dans leur travail de première ligne, ce qui permet d'améliorer l'accès à des produits menstruels gratuits pour les personnes qui en ont le plus besoin. L'initiative contribue également à éliminer la stigmatisation grâce à des activités de sensibilisation et d'éducation.

Les retombées de ce travail sont évidentes. Des millions de produits ont été distribués, aidant plus de 4 millions de personnes au Canada à se procurer des produits menstruels essentiels. Les efforts de sensibilisation et d'éducation ont touché près de 70 000 personnes, contribuant à accroître la compréhension et à promouvoir la dignité.

En cette Journée de l'hygiène menstruelle, la population canadienne est invitée à contribuer à éliminer la stigmatisation associée aux menstruations et à soutenir le leadership des organismes de première ligne, les banques alimentaires, les refuges et les personnes défendant les droits partout au pays, qui continuent chaque jour de faire une différence significative dans nos collectivités. »

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]