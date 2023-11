L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, célèbre les exploits d'Équipe Canada à la fin des Jeux parapanaméricains de 2023 à Santiago.

GATINEAU, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Les Jeux parapanaméricains de 2023 à Santiago se sont terminés hier.

Au cours des 10 derniers jours, nous avons encouragé 135 des meilleurs athlètes du Canada qui ont concouru aux côtés d'athlètes de 30 pays.

Au cours de ces jeux, les athlètes canadiens ont remporté des médailles, battu leurs records personnels et se sont qualifiés pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Au total, Équipe Canada a récolté 52 médailles.

À vous les athlètes, je tiens à dire que le Canada est très fier de vous. À force d'entrainement, de dévouement à votre sport et de persévérance, vous avez excellé. Soyez toutes et tous fiers de vos réalisations et célébrez ce moment.

J'en profite pour remercier les entraineurs, les entraineuses et les proches des athlètes de tout ce qu'ils accomplissent au quotidien.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; John Fragos, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Sports et de l'Activité physique, 438-453-6913, [email protected]