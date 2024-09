L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, célèbre les réalisations d'Équipe Canada alors que les Jeux paralympiques de Paris 2024 touchent à leur fin

GATINEAU, QC, le 8 sept. 2024 /CNW/ - Les Jeux paralympiques de 2024 se terminent à Paris, et le Canada est fier de célébrer les performances exceptionnelles des 126 athlètes qui ont représenté le pays sur la scène mondiale.

Des athlètes comme Nicholas Bennett sont entrés dans l'histoire. Celui-ci a remporté la première médaille d'or du Canada aux Jeux, avant de décrocher une autre médaille d'or ainsi qu'une médaille d'argent. Quant à Brent Lakatos, il est monté à plusieurs reprises sur le podium grâce à sa vitesse incroyable. Enfin, Aurélie Rivard continue de faire parler d'elle avec ses trois médailles. Ces moments empreints de triomphe et de persévérance nous unissent en tant que pays.

Aux athlètes du Canada qui ont participé à ces jeux, je tiens à dire que vos performances ont été tout simplement extraordinaires. Vous avez compétitionné avec passion et détermination. Vous avez incarné le meilleur de l'identité canadienne.

Équipe Canada, vous avez brillé de mille feux sur la scène mondiale en remportant 29 médailles et en nous offrant des moments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire paralympique du pays.

Vos réalisations ont également ouvert la voie à la prochaine génération d'athlètes au Canada.

Que vous soyez athlètes, entraîneuses ou entraîneurs, partenaires de compétition ou membres des familles ou du personnel de soutien d'Équipe Canada, nous vous remercions de votre travail acharné et de votre dévouement, et nous vous remercions d'avoir représenté le Canada avec fierté et excellence.

Félicitations Équipe Canada!

