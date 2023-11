L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, célèbre les exploits d'Équipe Canada aux Jeux panaméricains de 2023 à Santiago.

GATINEAU, QC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Les Jeux panaméricains de 2023 se sont terminés hier à Santiago.

Au cours des 17 derniers jours, les Canadiennes et Canadiens ont encouragé 468 des meilleurs athlètes de notre pays qui se sont mesurés à des athlètes de 40 pays.

Au cours de ces jeux, des records canadiens et panaméricains ont été établis, tout comme des records personnels. Au total, Équipe Canada a remporté 164 médailles, faisant de ces jeux l'une des performances les plus réussies du pays.

Chers athlètes, vous avez rendu le Canada très fier. Grâce à vos innombrables heures d'entraînement, à votre dévouement, à votre persévérance et à votre courage, vous avez excellé dans votre discipline. Soyez toutes et tous fiers de vos réalisations et profitez de ce moment.

Aux entraîneuses et entraîneurs, à la famille et aux amis des athlètes, je vous remercie de votre soutien indéfectible.

Félicitations Équipe Canada!

