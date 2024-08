L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, célèbre les réalisations d'Équipe Canada alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 touchent à leur fin.

GATINEAU, QC, le 11 août 2024 /CNW/ - Les Jeux olympiques de Paris 2024 se terminent aujourd'hui.

Au cours des 16 derniers jours, les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre se sont rassemblés pour regarder et encourager Équipe Canada aux Jeux. Les athlètes canadiens ont démontré leur passion et ont fait preuve de résilience et de détermination.

Ensemble, les athlètes ont remporté 27 médailles et réalisé des performances de calibre mondial. Nous avons beaucoup à célébrer. Christa Deguchi a remporté la première médaille d'or du Canada aux Jeux et la toute première médaille d'or du Canada en judo. Summer McIntosh est devenue la première Canadienne à remporter trois médailles d'or aux Jeux olympiques. Ethan Katzberg et Camryn Rogers ont réalisé des lancers de marteau historiques qui leur ont valu l'or. Eleanor Harvey a remporté la toute première médaille du Canada en escrime. Alysha Newman a remporté la première médaille de notre pays en saut à la perche depuis 112 ans, et la toute première pour une Canadienne. Et n'oublions pas l'audace de l'équipe féminine de rugby à sept qui a remporté la médaille d'argent, le record nord-américain de Marco Arop et de sa médaille d'argent ainsi que les meilleures performances à vie des équipes féminine et masculine de gymnastique artistique. Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont remporté la première médaille en volleyball de plage féminin. Après 28 ans, l'équipe masculine du relais 4 x 100 m a retrouvé sa place sur la plus haute marche du podium. Katie Vincent a battu un record du monde et remporté l'or dans l'épreuve féminine de C-1 200 m en canoë-kayak. Philip Kim, alias B-Boy Phil Wizard, est devenu le premier champion olympique masculin de breaking. Nous avons toutes et tous été captivés et inspirés par ces performances exceptionnelles.

Vous incarnez toutes et tous l'esprit et l'excellence du sport canadien. Vous avez fait la fierté des Canadiennes et Canadiens.

Félicitations Équipe Canada!

