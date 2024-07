Le gouvernement du Canada interrompt le financement des officielles et officiels suspendus de Canada Soccer pour la durée de la sanction que leur impose la FIFA

PARIS, le 28 juill. 2024 /CNW/ - « Le fait d'utiliser d'un drone pour surveiller une autre équipe en pleine séance d'entraînement à huis clos est de la tricherie. C'est totalement injuste pour les athlètes canadiennes et celles des équipes adverses. Cette action porte atteinte à l'intégrité du sport.

Le gouvernement du Canada est au fait de la décision de la Commission de Recours de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Puisque que le programme féminin reçoit des fonds de Sport Canada, nous interrompons le financement accordé aux officielles et officiels suspendus de Canada Soccer pour la durée de la sanction que leur impose la FIFA.

Nous constatons des comportements préoccupants au sein de Canada Soccer. Nous devons faire toute la lumière sur cette affaire, et nous le ferons. Le gouvernement du Canada suivra de près l'enquête en cours à Canada Soccer et ses résultats. La Commission sur l'avenir du sport au Canada poursuit ses travaux et elle nous fera des recommandations sur les améliorations à apporter au système sportif canadien.

Cette affaire a nui à la concentration des athlètes d'Équipe Canada en plus de leur causer de l'embarras, ainsi qu'à tous les Canadiens et Canadiennes tant ici à Paris qu'au pays. C'est vraiment regrettable. Alors que la situation continue d'évoluer, j'invite les Canadiennes et Canadiens à encourager toutes et tous nos athlètes olympiques exceptionnels qui ont travaillé très fort et méritent notre appui. Nous avons 14 jours de compétitions palpitantes devant nous : Allez, Canada! »

