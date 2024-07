Du 26 juillet au 11 août, Équipe Canada représentera fièrement notre pays aux Jeux olympiques de Paris 2024

PARIS, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le monde se rassemble pour célébrer l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Dirigée par les porte-drapeaux Andre De Grasse (athlétisme) et Maude Charron (haltérophilie), les athlètes d'Équipe Canada représenteront fièrement notre pays à la cérémonie d'ouverture des Jeux.

Félicitations aux 337 athlètes canadiens qui participeront à ces Jeux. C'est votre moment. Je sais que vous êtes prêts à montrer au monde le meilleur de vous-même. Vous vous êtes consacrés à votre sport et avez passé des années à vous entraîner et à renforcer votre résilience physique, mentale et émotionnelle avec une détermination inébranlable. Tout ce travail acharné vous a menés ici, à Paris.

Partout au pays et ailleurs dans le monde, 41 millions de Canadiens et de Canadiennes ont hâte de vous voir à l'œuvre. Le Canada vous encouragera à chaque étape de votre parcours. Allez, Canada!

