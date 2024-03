L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, félicite les athlètes et participants qui ont contribué au succès des Jeux d'hiver de l'Arctique 2024.

VALLÉE DE MAT-SU, Alaska, le 18 mars 2024 /CNW/ - Les Jeux d'hiver de l'Arctique 2024 dans la vallée de Mat-Su ont pris fin samedi. Durant la semaine dernière, des athlètes de l'Alaska, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon, du Nunavut, du Nunavik (Québec), du Nord de l'Alberta, de Kalaallit Nunaat et de Sápmi se sont mesurés les uns aux autres dans 20 sports d'hiver différents.

Au programme, il y avait des sports traditionnels de l'Arctique comme la raquette, le saut sur jointures et le coup de pied simple, ainsi que des sports comme le ski, le basketball et le curling. Durant les compétitions, les athlètes ont démontré leurs talents et leurs habiletés, notamment leur force, leur endurance et leur résilience.

Les Jeux d'hiver de l'Arctique encouragent l'esprit sportif tout en favorisant les échanges culturels et la compréhension mutuelle des réalités des diverses communautés autochtones dans l'Arctique. Ils permettent aussi de découvrir le riche patrimoine de ces communautés et de le mettre en valeur.

C'est avec une grande fierté que le Canada accueillera en 2026 les prochains Jeux d'hiver de l'Arctique, qui seront de nouveau présentés à Whitehorse. Les Jeux accueilleront des athlètes venant de partout dans la région de l'Arctique, tout en mettant en valeur l'histoire, les cultures et les traditions du Nord canadien.

Félicitations aux athlètes, aux artistes, aux organisateurs et aux bénévoles qui ont contribué au succès des Jeux d'hiver de l'Arctique 2024!

SOURCE Patrimoine canadien

