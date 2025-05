OTTAWA, ON, le 29 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a fait la déclaration suivante :

« Tôt ce matin, j'ai approuvé deux demandes d'aide fédérale (DAF) présentées par le gouvernement du Manitoba visant à appuyer les efforts d'évacuation déployés en réponse aux feux de forêt dévastateurs qui menacent la Nation crie de Pimicikamak et la Nation crie de Mathias Colomb.

Le Centre des opérations du gouvernement collabore avec les Forces armées canadiennes et d'autres partenaires fédéraux et provinciaux pour déployer toutes les ressources fédérales nécessaires et veiller à ce que la province du Manitoba bénéficie du soutien dont elle a besoin.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux pompiers, aux premiers intervenants, aux responsables de la gestion des urgences et aux bénévoles locaux qui continuent d'aider les personnes dans le besoin au sein de ces communautés. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Jessica LaForge, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]