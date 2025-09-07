OTTAWA, ON, le 7 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des Communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les prairies, a fait la déclaration suivante :

« À l'occasion du Jour commémoratif national des pompiers, prenons le temps de rendre hommage aux pompiers qui servent courageusement notre pays. Ces braves personnes se sont engagées à protéger nos communautés contre les incendies et les autres urgences, et à mettre leur vie en péril pour nous.

Les drapeaux seront en berne pour rendre hommage aux pompiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Leur dévouement désintéressé est un rappel percutant des risques que les pompiers prennent pour protéger les autres. Nous honorons leur héritage avec un profond respect. Aujourd'hui, la Fondation canadienne des pompiers morts en service a tenu sa cérémonie commémorative annuelle visant à honorer la mémoire des personnes qui ont fait le sacrifice ultime et à soutenir leurs proches.

Nous soutenons aussi les familles des pompiers et des autres premiers intervenants qui ont perdu un proche dans l'exercice de ses fonctions par l'intermédiaire du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants. Le Programme verse directement un montant forfaitaire unique non imposable, au maximum de 300 000 $, aux bénéficiaires des premiers intervenants (y compris les bénévoles, les membres auxiliaires et les réservistes) qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. L'altruisme et le sacrifice des premiers intervenants inspirent le respect de toutes les personnes au Canada. Leurs familles méritent d'être traitées avec la plus grande compassion et de bénéficier du plus grand soutien.

En 2025, de nombreuses communautés à l'échelle du Canada ont été confrontées à une autre saison des feux de forêt éprouvante, et continuent de l'être. À mesure que les changements climatiques s'intensifient, les feux de forêt deviennent de plus en plus fréquents. Face à ces défis de plus en plus importants, je tiens également à prendre le temps de souligner les efforts incroyables déployés par nos bénévoles et nos pompiers internationaux. Les Canadiens et les Canadiennes sont profondément reconnaissants de votre service aux premières lignes, qui est essentiel dans la lutte pour maîtriser les incendies.

Au nom du gouvernement du Canada et des millions de personnes qui y résident, je suis sincèrement reconnaissante des efforts exceptionnels et de l'engagement extraordinaire de nos pompiers. »

