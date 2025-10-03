OTTAWA, ON, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a émis la déclaration suivante :

« Cette année, le Canada célébrera la Semaine de la prévention des incendies du 5 au 11 octobre. Nous continuons à être témoins des effets dévastateurs causés par les feux de forêt ravageant l'ensemble du pays. Des familles ont été déplacées, des maisons ont été détruites et des communautés ont subi des dégâts importants. Ces événements nous rappellent à quel point les incendies peuvent dégénérer rapidement et pourquoi il est si important d'être préparé. Les répercussions croissantes des changements climatiques signifient que ces événements continueront d'augmenter en fréquence et en intensité au cours des prochaines années.

Cette année, le thème de la National Fire Protection Association est "Branchez-vous sur la sécurité incendieMC : les batteries lithium-ion chez vous." Les piles lithium-ion, couramment utilisées dans les appareils rechargeables, se retrouvent dans de nombreux appareils électroniques courants, comme les téléphones portables, les ordinateurs portables, les moniteurs pour bébés, les jouets et les outils électriques. Il est important de savoir comment les utiliser, les stocker et les charger en toute sécurité, car elles présentent les mêmes risques de sécurité que les autres types de piles, comme les risques de surchauffe et d'incendie.

Il est également essentiel de mettre en œuvre des mesures de prévention des incendies à l'extérieur et de se préparer à faire face à des feux de forêt. Pendant les mois secs de l'été, nous vous conseillons vivement de respecter les interdictions locales de faire du feu, d'éteindre complètement vos feux de camp et de ne pas camper à proximité d'herbes sèches ou de broussailles denses. Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes dans de la végétation et renseignez-vous sur les mises à jour locales en matière de feux de forêt.

J'aimerais également profiter de cette occasion pour remercier les pompiers, les responsables de la sécurité incendie, les intervenants d'urgence et les bénévoles qui risquent leur vie pour assurer la sécurité de nos communautés, ainsi que pour rendre hommage aux personnes qui ont fait le sacrifice ultime dans l'exercice de leurs fonctions.

Ensemble, nous pouvons aider à protéger nos maisons et nos communautés contre les incendies. Pour savoir comment vous préparer à tous les types de dangers et de situations d'urgence, visitez le site Canada.ca/préparez-vous et suivez-nous sur les pages @Préparez_Vous et Prêt en cas d'urgence au Canada. »

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]