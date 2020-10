OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui marque le début du Mois de l'histoire des femmes au Canada, un moment pour célébrer les femmes et les filles, d'hier et d'aujourd'hui, qui ont contribué à bâtir un Canada meilleur et plus inclusif et célébrer les progrès vers l'égalité des genres.

Les contributions des femmes ont fait du Canada une société plus égalitaire, inclusive et juste d'innombrables façons. Tout au long de ce mois, nous encourageons les Canadiennes et les Canadiens à se joindre à nous et utiliser #GrâceàVous pour célébrer les efforts et les réalisations des femmes qui font du Canada le pays que nous connaissons aujourd'hui.

Au moment d'honorer les agentes de changement du passé et du présent, nous réaffirmons également notre engagement continu à faire progresser l'égalité des genres. Nous pouvons célébrer les progrès vers une représentation plus égale des femmes en politique, dans les affaires et dans un large éventail de postes de direction, mais nous savons également qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous reconnaissons le mouvement visant à combler l'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui a diminué de deux cents depuis 2015, mais nous ne serons satisfaits que lorsqu'il sera complètement éliminé. Et nous pouvons toutes et tous être fiers de notre mouvement de femmes renouvelé et renforcé - soutenu par des investissements fédéraux historiques qui sont maintenant cinq fois plus élevés par an qu'avant 2015 - mais il nous faut aussi comprendre la nécessité de maintenir ce soutien et continuer à faire grandir le mouvement pour le mieux-être de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Tout en célébrant des jalons importants, nous devons également reconnaître que tout le monde n'a pas été inclus de manière égale dans ces progrès et que les femmes de couleur, les femmes autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de la communauté LGBTQ2 ont trop souvent été laissés pour compte, et nous sommes déterminés à faire mieux.

La pandémie de COVID-19 a amplifié les inégalités existantes entre les sexes. Les femmes sont en première ligne de cette crise, que ce soit au travail ou dans leurs communautés, et elles portent sur leurs épaules le fardeau accru du travail de soins non rémunéré à domicile. Elles sont plus susceptibles d'occuper des emplois à temps partiel ou d'avoir un emploi précaire et la pandémie a amplifié ces difficultés. Nous avons vu des rapports faisant état de taux croissants de violence fondée sur le sexe, et en particulier de violence entre partenaires intimes, dans l'ensemble du pays. La sécurité des femmes doit être le fondement sur lequel repose tout progrès. Comme il a été dit dans le discours du Trône, le gouvernement compte accélérer les investissements dans les centres d'hébergement et les logements de transition, et continuer à faire avancer la mise en place d'un plan d'action national sur la violence fondée sur le sexe.

La COVID-19 risque de faire régresser des années de progrès durement acquis dans la promotion des droits des femmes, mais à mesure que nous nous remettons de la pandémie et que nous redémarrons en toute sécurité notre économie, nous continuerons à mettre les femmes à l'avant-plan. Nous allons créer un plan d'action pour les femmes dans l'économie pour nous assurer d'appliquer une optique féministe intersectionnelle bien éclairée à notre intervention. Nous ferons des investissements intelligents, qui feront progresser l'égalité maintenant et à long terme, notamment grâce à des investissements importants, à long terme et soutenus dans un système pancanadien d'apprentissage préscolaire et de garde d'enfants, en nous appuyant sur les 40 000 nouvelles places en garderie que nous avons créées à ce jour. De plus, en collaboration avec les provinces et les territoires, nous irons de l'avant avec la création du premier plan d'action national du pays pour lutter contre la violence fondée sur le sexe et la prévenir, sachant qu'elle constitue l'un des obstacles les plus répandus à l'égalité des sexes.

Il s'agit d'une période difficile pour toute la population canadienne, mais aussi une occasion de s'attaquer aux inégalités et de bâtir un avenir plus fort et plus inclusif pour les générations à venir. Alors que nous célébrons le Mois de l'histoire des femmes et que nous réfléchissons au chemin parcouru, concentrons-nous également sur ces réalisations et le rôle que chacune et chacun doit jouer pour créer un Canada plus fort et plus égalitaire. »

