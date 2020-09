OTTAWA, ON, le 20 sept. 2020 /CNW/ - L'honorable Maryam Monsef, la ministre de la Femme et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous marquons le début de la Semaine de l'égalité des sexes, une occasion de sensibiliser le public aux contributions importantes que les femmes et les communautés de personnes de diverses identités de genre ont apportées au Canada, de célébrer les réalisations et les progrès notables et de réaffirmer notre engagement à lutter contre les inégalités. Je suis profondément reconnaissante à Sven Spengemann, député de Mississauga - Lakeshore, pour son leadership dans la présentation du projet de loi qui a inscrit la Semaine de l'égalité des sexes dans le droit canadien.

Cette année marque le cinquantenaire de la célèbre Commission royale d'enquête sur la situation de la femme. Grâce à ce rapport, et à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour faire de ses recommandations une réalité, les femmes au Canada jouissent d'une plus grande autonomie et égalité financières, accèdent à l'éducation postsecondaire à des taux égaux à ceux des hommes et sont mieux représentées dans nos systèmes politiques. Mais il reste encore beaucoup à faire. Cette semaine, nous réaffirmons notre détermination à lutter contre les disparités inacceptables qui existent encore, notamment l'écart salarial entre les genres, la dévaluation du travail de soins et d'autres secteurs où les femmes prédominent, et les nombreux autres obstacles systémiques que les femmes doivent encore surmonter. Nous continuerons nos efforts de lutte et de prévention de la violence fondée sur le sexe sous toutes ses formes, y compris et surtout la violence disproportionnée à laquelle sont exposées les femmes et les filles autochtones.

La pandémie de COVID-19 a amplifié les problèmes systémiques et les inégalités de longue date et a eu un impact disproportionné sur les personnes les plus vulnérables du Canada, notamment les femmes et les communautés de personnes de diverses identités de genre. Nous avons vu ces répercussions clairement démontrées dans la montée d'une pandémie parallèle de violence fondée sur le sexe, et nous avons agi rapidement pour fournir plus de 50 millions de dollars aux organismes au service des personnes touchées par la violence fondée sur le sexe, leur garantissant ainsi la possibilité de poursuivre leur travail critique à un moment difficile. Grâce à des investissements dans la garde d'enfants et le retour en toute sécurité des élèves à l'école, le gouvernement contribue à faire en sorte que les parents, en particulier les mères, puissent reprendre le travail. Et des investissements supplémentaires dans le logement, les soins de santé et la sécurité alimentaire soutiennent ceux qui en ont le plus besoin alors que nous continuons à traverser cette période difficile.

Les répercussions que la COVID-19 nous a fait subir mettent en péril les gains durement acquis vers l'égalité des genres, mais nous ne laisserons pas les progrès stagner. Nous devons à toutes celles et à tous ceux qui nous ont précédés et qui se sont battus avec acharnement pour faire progresser l'égalité des genres de maintenir et de renforcer leur héritage. Alors que le Canada continue de gérer la pandémie et la reprise, notre gouvernement adoptera un angle féministe intersectionnel pour s'assurer que nous relançons notre économie de manière inclusive et équitable. À cette fin, il sera essentiel de maintenir notre soutien historique aux organismes de femmes et les organismes visant l'égalité, qui a quintuplé entre 2015 et 2020.

Le thème de cette année, #GrâceàVous, s'inspire des Canadiennes et Canadiens et des gens de partout dans le monde qui travaillent à faire progresser l'égalité des genres dans leurs communautés. Dans le cadre de la Semaine de l'égalité des sexes de cette année, nous célébrons les contributions des pionnières et des pionniers, des personnes qui militent pour les droits et les défendent et qui trouvent des moyens très efficaces de faire progresser l'égalité des genres au sein de la société civile, des conseils d'administration, des salles de classe et des communautés dans tout le pays.

Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens doivent jouer un rôle pour établir une culture d'inclusion et de respect où les femmes, les filles et les personnes de toutes identités et expressions de genre sont valorisées et bénéficient de chances égales. Unissons-nous avec une détermination renouvelée pour veiller à ce que tout le monde au Canada ait la possibilité de réaliser son plein potentiel, car lorsque les gens prospèrent, quelle que soit leur identité de genre, nous en profitons tous. »

