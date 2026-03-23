OTTAWA, ON, le 23 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a publié la déclaration suivante en réponse au rapport de la vérificatrice générale du Canada sur les réformes concernant les étudiants étrangers :

« Je remercie le Bureau de la vérificatrice générale pour sa vérification des réformes apportées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada au Programme des étudiants étrangers.

Les étudiants étrangers apportent des avantages considérables à notre pays, mais le système doit aussi être durable, crédible et bien géré. En 2024, le gouvernement précédent a pris des mesures afin de freiner une croissance insoutenable, d'alléger la pression sur le marché du logement et les collectivités, et de renforcer l'intégrité après des années d'augmentation rapide liée à la demande.

Les mesures portent leurs fruits, mais il est possible d'en faire davantage. Le nouveau gouvernement canadien reprend le contrôle de notre système d'immigration et s'engage à réduire la population de résidents temporaires à moins de 5 % de la population canadienne d'ici la fin de l'année 2027. Les dernières données de Statistique Canada montrent que le nombre de résidents non permanents a diminué de 171 296 rien qu'au quatrième trimestre de 2025, pour s'établir à 2 676 441 au 1e janvier 2026.

La vérificatrice générale reconnaît les progrès accomplis pour renforcer le programme, notamment grâce à la réduction du nombre d'étudiants étrangers au Canada, à la diversification de la population étudiante et à l'amélioration de l'intégrité du programme au moyen du nouveau système de vérification des lettres d'acceptation.

Nous acceptons les recommandations de la vérificatrice générale concernant le renforcement du suivi en cas de fraude ou de non-conformité présumées. Nous agirons pour améliorer ces processus.

Cependant, ce rapport n'a porté que sur les 18 premiers mois d'un effort de réforme plus vaste qui s'étend jusqu'en 2027. Il reflète une phase initiale de mise en œuvre, et non l'incidence globale des changements en cours.

Les résultats du Programme des étudiants étrangers ne dépendent pas uniquement des décisions fédérales. En 2024 et 2025, les provinces et les territoires n'ont pas pleinement utilisé les places qui leur avaient été attribués en vertu du plafond. Les provinces et les territoires gèrent les systèmes d'éducation et désignent les établissements d'enseignement, ces établissements s'occupent du recrutement et de l'inscription des étudiants, et les volumes sont influencés par l'accessibilité financière, les contraintes en matière de logement et les choix des étudiants.

Notre objectif est clair : protéger les étudiants authentiques, soutenir les collectivités, renforcer l'intégrité et restaurer la confiance du public dans le système. C'est exactement ce que nous faisons, et c'est le travail que nous continuerons de faire. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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