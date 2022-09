OTTAWA, ON, le 18 sept. 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la Semaine de l'égalité des sexes.

« Tout simplement dit - faire progresser l'égalité des sexes et des genres profite à toutes et à tous. Cela est bon pour notre économie, cela conduit à une meilleure santé, cela procure davantage de bonheur, favorise la paix et la sécurité, et soutient l'équité et la justice dans les collectivités partout au pays. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de s'assurer que toutes les personnes ont une chance égale et juste de participer à la vie politique, économique et sociale au Canada.

Aujourd'hui marque le début de la Semaine de l'égalité des sexes, un moment privilégié pour reconnaître les progrès importants que nous avons réalisés vers l'égalité des sexes et des genres, tout en reconnaissant également le travail important qui nous attend. Rappelons également que ces avantages s'étendent aux femmes, aux hommes, aux personnes non binaires et aux personnes de toutes les identités de genre.

Le thème de cette année, À droits égaux, possibilités égales, nous inspire à continuer à travailler ensemble pour faire tomber les barrières qui nous freinent. Bien que nous ayons toutes et tous les mêmes droits aux yeux de la loi, quel que soit notre genre, nous n'avons pas toutes et tous accès aux mêmes possibilités.

On le voit à travers l'écart salarial entre les femmes et les hommes, qui n'a diminué que de 5 cents en 20 ans, de 2001 à 2021. En 2021, les femmes gagnaient encore 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, sur la base du salaire horaire médian des personnes travaillant à temps plein.

Selon le Rapport sur l'écart entre les sexes de 2022 publié par le Forum économique mondial, au rythme actuel des progrès, la parité totale entre les sexes prendra désormais 132 ans à atteindre en raison de la pandémie de COVID-19. Cela est inacceptable.

Pour aider à combler cet écart criant, notre gouvernement appuie et finance divers projets et initiatives. Depuis novembre 2015, nous avons financé près de 1 200 projets visant à promouvoir l'égalité des sexes et des genres et à faire en sorte que toutes les personnes puissent participer pleinement à la société canadienne.

Nous avons fait des progrès remarquables, mais il reste encore du travail à faire. Pendant la Semaine de l'égalité des sexes, je vous encourage toutes et tous à diffuser des messages de solidarité en utilisant le mot-clic #SemaineDeLÉgalitéDesSexes, et en utilisant vos canaux de médias sociaux pour célébrer les personnes et les leaders communautaires qui continuent de se battre pour l'égalité des droits.

Bonne Semaine de l'égalité des sexes à toutes et à tous! »

