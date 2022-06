De : Femmes et Égalité des genres Canada

OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié aujourd'hui la déclaration suivante pour lancer la saison de la Fierté au Canada.

« Aujourd'hui marque le début de la saison de la Fierté, un moment particulier pour célébrer la diversité et les nombreuses contributions des communautés LGBTQ2 partout au pays. C'est également l'occasion de réfléchir au long parcours qui mène à l'inclusion, à l'égalité et à la reconnaissance.

C'est aussi un moment pour se souvenir des personnes militantes qui ont tout risqué dans leur lutte pour l'égalité. Nous devons beaucoup aux artisans du changement qui nous ont précédés et aux personnes qui racontent sans crainte leur histoire. En incarnant leur vérité et en défendant les droits et la protection des communautés LGBTQ2, les Canadiennes et les Canadiens LGBTQ2 ont contribué à créer un pays plus sûr et plus inclusif pour les membres de cette communauté et pour toute la population canadienne.

Leurs parcours n'ont pas été de tout repos, et des défis importants subsistent encore aujourd'hui. Les personnes LGBTQ2 continuent de faire face à des injustices, et ces enjeux sont davantage amplifiés pour les personnes dont les expériences vécues se chevauchent, notamment les personnes en situation de handicap, les Autochtones, les Noirs et les personnes racisées.

Au cours de la dernière année, nous avons fait des progrès incroyables pour bâtir un Canada plus équitable et plus inclusif. Par exemple, nous avons annoncé une prolongation de financement pouvant atteindre 7,5 millions de dollars pour des initiatives axées sur la communauté afin d'aider à surmonter les principaux problèmes auxquels sont confrontées les communautés LGBTQ2. Nous avons lancé un appel de propositions pour le financement de projets LGBTQ2 pour fournir un soutien et des services aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous avons dévoilé le concept du monument national LGBTQ2+ « Coup de tonnerre » - un monument stupéfiant qui incarnera la force, l'activisme et l'espoir des communautés LGBTQ2+. Ce sera un témoignage durable du courage et de l'humanité des personnes qui ont été lésées par la Purge LGBT et ses lois et normes homophobes et transphobes.

De nouveaux engagements dans le cadre du budget de 2022, dont 100 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir la mise en œuvre du prochain Plan d'action fédéral LGBTQ2, appuieront ces progrès. Le lancement du plan d'action, prévu plus tard cette année, favorisera l'égalité des personnes LGBTQ2, protégera les droits des personnes LGBTQ2 et cherchera à lutter contre la discrimination de longue date contre les communautés LGBTQ2.

Nous avons fait des progrès remarquables, mais il reste encore du travail à faire et nous avons chacun un rôle à jouer. En cette saison de la Fierté, je vous invite à transmettre vos messages de solidarité aux personnes LGBTQ2 en utilisant le mot-clic #Fierté2022, et à utiliser vos réseaux sociaux afin d'honorer les personnes qui ont milité ou survécu ainsi que les leaders communautaires qui continuent de façonner la diversité et l'inclusivité du Canada.

Plus tard aujourd'hui, nous hisserons le drapeau de la Fierté progressiste sur la Colline du Parlement afin de rappeler que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre n'a pas sa place dans notre pays.

Profitez des célébrations, et bonne Fierté à toutes et à tous! »

