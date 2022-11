OTTAWA, ON, le 20 nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« En ce 20 novembre 2022, Jour du souvenir trans, le gouvernement du Canada reconnaît l'ampleur des défis auxquels sont confrontées les personnes trans. Trop d'entre elles ont perdu la vie ou subi des discriminations inacceptables pour avoir été fidèles à elles-mêmes et avoir exprimé qui elles sont réellement.

S'il est primordial de souligner le combat, le courage et la résilience des personnes trans, il est également important de commémorer celles qui ont payé de leur vie leur lutte contre la haine et la discrimination. En 2020 au Canada, 259 personnes appartenant aux communautés 2ELGBTQI+ ont signalé à la police avoir été la cible de crimes haineux en raison de leur orientation sexuelle. Il s'agit du taux le plus élevé depuis 2009. De plus, 60 % des personnes faisant partie des minorités sexuelles au Canada ont subi des agressions sexuelles ou physiques au cours de leur vie.

Aujourd'hui, des vigiles ont lieu partout au Canada et dans le monde. Lors de ces rassemblements, les noms des victimes de la violence exercée à l'encontre des personnes trans seront cités afin d'honorer leur mémoire. Nous nous joignons à ce chœur funeste, et pourtant essentiel.

Nous avons toutes et tous la responsabilité de combattre le fléau que subissent ces personnes. Nous encourageons vivement les Canadiennes et les Canadiens à soutenir les communautés 2ELGBTQI+, et en particulier les personnes trans, pour mettre fin à la discrimination systémique fondée sur l'orientation sexuelle, les caractéristiques sexuelles, l'identité de genre et l'expression de genre.

Les travaux sont en cours relativement au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+… Bâtir notre avenir, avec fierté, récemment lancé par le gouvernement. Il s'agit de la première stratégie de ce type au Canada. Le travail est déployé selon six domaines prioritaires :

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes, comme la criminalisation, depuis janvier 2022, des thérapies de conversion, ce dont je suis particulièrement fière.

En tant que ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, je souhaite sincèrement l'édification d'un Canada encore plus diversifié et inclusif où les personnes 2ELGBTQI+ sont valorisées, et où elles peuvent participer pleinement à la vie politique, sociale et économique. »

