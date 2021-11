OTTAWA, ON, le 20 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Elle s'appelait Rita Hester. C'était une femme transgenre noire qui fut sauvagement assassinée dans son propre appartement, une affaire qui n'a toujours pas été résolue. Le Jour du souvenir trans a été créé en 1999 à la suite de sa mort tragique.

Chaque année, le 20 novembre, des personnes du monde entier honorent la mémoire de Rita Hester et de toutes les personnes trans, bispirituelles et de diverses identités de genre qui ont perdu la vie à cause de la violence à l'égard des trans.

C'est un jour de deuil pour pleurer des personnes qui pourraient autrement être oubliées. C'est un jour pour s'opposer à la discrimination fondée sur l'identité de genre et l'expression de genre, ainsi qu'au racisme envers les personnes noires, autochtones et racisées trans et de diverses identités de genre.

Plus de 20 années se sont écoulées depuis. Pourtant, les communautés trans et non binaires continuent de faire face au harcèlement et à la violence dans leur vie quotidienne, et des informations erronées à leur sujet sont de plus en plus véhiculées. Cette dure réalité nous rappelle que nous devons toutes et tous protéger les droits trans, promouvoir l'inclusion et étendre les mesures de protection liées à l'identité de genre. En outre, le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la population canadienne de la pratique néfaste que représente la thérapie de conversion, ainsi qu'à élaborer et à mettre en œuvre le tout premier Plan d'action LGBTQ2 au Canada. Comme nous le savons toutes et tous, nos communautés sont plus fortes lorsque tout le monde est inclus.

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et au nom du gouvernement du Canada, j'encourage chacune et chacun d'entre vous à réfléchir aux injustices envers les communautés trans et aux façons de bâtir un avenir plus inclusif. »

