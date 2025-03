OTTAWA, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien a publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des femmes :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous célébrons la force, les réalisations et les voix des femmes de partout au Canada. Leurs histoires façonnent nos communautés, inspirent le changement et nous rapprochent d'un avenir où l'égalité et les opportunités sont véritablement partagées par tout le monde.

Le thème de la Journée internationale des femmes de cette année, La force de chaque histoire, nous rappelle qu'il est essentiel d'écouter et d'amplifier la voix des femmes, en particulier celles qui sont confrontées à des obstacles, pour bâtir un avenir plus inclusif. Lorsque les femmes et les filles ont des possibilités d'avenir, elles stimulent l'innovation, soutiennent l'économie et créent un changement durable.

Bien que des progrès aient été réalisés, certaines femmes font encore face à des obstacles qui ont une incidence sur leur éducation, leur avancement professionnel et leur revenu.

Les salaires des femmes augmentent de façon constante depuis les années 1990, mais en 2024, les femmes gagnaient 89 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, ce qui suggère un écart salarial de 11 %. L'écart salarial est encore plus grand pour les femmes racisées, autochtones et immigrantes.

pour chaque dollar gagné par les hommes, ce qui suggère un écart salarial de 11 %. Les femmes continuent d'être surreprésentées dans les industries et les emplois peu payants et sous-représentés dans ceux à forte rémunération. En 2018, les Canadiennes constituaient 59 % de la main-d'œuvre recevant le salaire minimum; cette proportion n'a presque pas changé depuis 1997.

En 2021, les femmes représentaient 35 % des titulaires d'un baccalauréat en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) de 25 à 64 ans. De plus, les femmes titulaires d'un diplôme en STIM sont plus susceptibles d'être sans emploi et d'avoir un salaire médian inférieur à celui des hommes titulaires d'un diplôme en STIM.

En 2022, les femmes ont déclaré avoir consacré, en moyenne, quatre heures de plus par semaine à s'occuper d'adultes dépendants de soins et huit heures de plus par semaine à s'occuper des enfants que les hommes.

Qu'il s'agisse de soutenir les femmes dans l'entrepreneuriat, le leadership, la culture ou la sécurité, tout le monde joue un rôle dans la promotion de l'égalité. Le progrès ne se fait pas tout seul : il nécessite l'action de nous toutes et tous. Au cours de la dernière année, Femmes et Égalité des genres Canada a investi environ 140 millions de dollars pour soutenir le travail d'organismes dirigés par des femmes et axés sur les femmes. Ces projets font progresser les efforts visant à apporter des changements systémiques, à améliorer la capacité des femmes à contribuer à la sécurité et à la croissance économiques du Canada, à mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles et à encourager la participation des femmes aux rôles de leadership et de prise de décision.

En cette Journée internationale des femmes, rendons hommage aux femmes et aux filles qui nous inspirent et qui continuent de se battre pour un avenir où la voix de chaque femme est entendue et valorisée. Rejoignez la conversation et partagez leurs histoires à l'aide du mot-clic #JIF2025. »

