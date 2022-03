OTTAWA, ON, le 8 mars 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

« Bonne Journée internationale des femmes! Aujourd'hui, nous célébrons les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles qui, dans toute leur diversité, font tomber des obstacles, s'entraident et participent à la création d'un monde meilleur.

Le thème de cette année - L'inspiration au féminin - rend hommage à ces femmes et ces filles remarquables qui nous inspirent à faire mieux et à nous dépasser. Il peut aussi bien s'agir d'une collègue qui remet en question des normes et des stéréotypes nuisibles que d'une voisine qui trouve de nouvelles façons de bâtir une collectivité plus forte. Chaque jour, des femmes de notre entourage nous donnent envie de réaliser notre potentiel le plus élevé.

Des défenseures comme Notisha Massaquoi nous motivent à nous battre pour défendre nos convictions. L'histoire édifiante de l'autrice Kim Thúy nous rappelle le courage et la résilience qui sommeillent en nous. Une leader comme Maria Barile nous encourage à dénoncer la violence et la discrimination. Ces femmes, et bien d'autres, ont contribué à faire du Canada le pays que nous connaissons et aimons, et nous leur en serons éternellement reconnaissantes et reconnaissants.

De plus, aujourd'hui, nous remettons les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » à quatre femmes ayant contribué de manière exceptionnelle à l'avancement de l'égalité des femmes et des filles au Canada. Nous tenons à remercier Monique Aubry Frize, Carina Gabriele, Bailey Greenspon et Caitlin Salvino de faire preuve de leadership et d'améliorer la vie des Canadiennes.

La pandémie de COVID-19 a été difficile pour tout le monde, mais nous savons que les femmes et les filles - en particulier les femmes et les filles racisées - ont été les plus durement touchées. Les femmes ont subi de lourdes pertes d'emploi et une réduction des heures de travail. Elles ont assumé des responsabilités supplémentaires non rémunérées à la maison, comme s'occuper d'enfants d'âge préscolaire et soutenir les enfants dans leur apprentissage virtuel, tout en conciliant le travail à domicile. De nombreuses femmes - enseignantes, infirmières, médecins et autres responsables de la santé publique - continuent de travailler courageusement en première ligne.

Alors que nous célébrons la Journée internationale des femmes, réfléchissons également aux progrès enregistrés en matière d'égalité des genres. Les femmes et les filles méritent un avenir sans stigmatisation, sans stéréotypes et sans violence. Elles méritent aussi l'égalité des droits et des chances pour réaliser leur plein potentiel. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons y arriver.

Aujourd'hui, je vous invite à utiliser le mot-clé #JIF2022 dans les médias sociaux pour nous parler des femmes et des filles de votre entourage qui vous inspirent. Nous devons continuer à défendre les droits des femmes et à faire entendre leur voix, car lorsque les femmes et les filles réussissent, nous réussissons tous. »

