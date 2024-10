La ministre Khera et la représentante spéciale Amira Elghawaby émettent une déclaration pour souligner le Mois canadien de l'histoire islamique

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le Mois canadien de l'histoire islamique débute aujourd'hui. Pour toute la population, c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire et l'apport des personnes musulmanes canadiennes.

Les communautés musulmanes contribuent grandement à façonner le Canada. Avec des ancêtres originaires de plus de 50 pays dans le monde, les musulmans et les musulmanes représentent un grand éventail de groupes racisés et ethnoculturels. Plus de 1,8 million de personnes musulmanes vivent au Canada, soit près de 5 pour cent de la population.

Les communautés musulmanes contribuent à tous les domaines de la société. Elles excellent dans les arts et la littérature, la finance, la médecine, le droit, le milieu universitaire, l'ingénierie, l'entrepreneuriat, l'éducation, les communications, les sciences et les sports, entre autres.

Cette année, le Mois canadien de l'histoire islamique intervient à un moment particulièrement difficile, alors que les crises humanitaires au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde continuent de se développer. Nous poursuivons nos appels à la paix et à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient.

Alors que les communautés musulmanes observent ce mois commémoratif, force est de constater les barrières systémiques et les effets dévastateurs de l'islamophobie ici même, au pays. Il est de notre devoir collectif de nous opposer à toute forme d'islamophobie, de racisme et de haine, en tout lieu et en toute circonstance.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à protéger toutes les personnes qui vivent au Canada et à combattre toutes les formes de haine et de racisme.

Récemment, notre gouvernement a annoncé le tout premier Plan canadien d'action de lutte contre la haine. Il comprend un financement supplémentaire pour soutenir le travail de la représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie et le nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada, lequel vient remplacer et intensifier les travaux entrepris dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité. En outre, grâce à la nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme que nous avons lancée dernièrement, nous adoptons une approche globale pour nous attaquer au racisme et à la discrimination systémiques au pays ainsi que pour construire une société plus sécuritaire, plus juste et plus inclusive pour tout le monde.

Il est également essentiel de célébrer et de se rappeler les contributions importantes des communautés musulmanes au Canada. C'est pourquoi, dans le cadre du budget de 2022, le gouvernement fédéral a investi 4 millions de dollars pour soutenir les Archives des musulman(e)s au Canada, lesquelles aident à acquérir, classer, préserver et rendre accessibles les documents sur les personnes et les organisations musulmanes au pays.

Nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à participer aux activités et aux conférences offertes partout au pays afin d'apprendre à connaître davantage leurs amis, voisins, collègues et concitoyens musulmans. Bon Mois canadien de l'histoire islamique!

