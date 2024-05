Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer le Mois du patrimoine juif canadien

OTTAWA, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et Deborah Lyons, envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, ont fait la déclaration suivante à l'occasion du Mois du patrimoine juif canadien :

« C'est aujourd'hui que commence le Mois du patrimoine juif canadien. Depuis 2018, ce mois est le moment de célébrer l'histoire, la foi et les cultures juives, et aussi de découvrir la diversité des communautés juives au pays.

L'histoire des personnes juives au Canada fait partie intégrante de l'histoire de notre pays. La population juive canadienne forme la 4e plus grande diaspora au monde. Elle englobe un large éventail de traditions et un héritage provenant de chaque région et continent. Le patrimoine juif canadien a façonné notre pays et a enrichi notre culture de manière significative. L'apport des personnes juives au Canada est considérable, et ce, dans des domaines aussi variés que les arts, la politique, les affaires et les sciences, ainsi que la médecine, l'innovation et la justice sociale. Leurs réalisations et leur engagement envers le service communautaire et la philanthropie sont aussi une source d'inspiration pour nous tous.

Malheureusement, l'antisémitisme est en hausse depuis des années au Canada. Les personnes juives font partie des groupes les plus ciblés par les crimes haineux au pays alors qu'elles ne représentent qu'environ 1 % de la population. L'antisémitisme n'a pas sa place ici. Nous avons tous un rôle à jouer pour dénoncer la haine sous toutes ses formes dès que nous en sommes témoins.

Tout au long du mois, nous mettrons en lumière les expériences historiques et contemporaines vécues par les personnes juives racisées, séfarades, ashkénazes ou mizrahies. De plus, nous prendrons en considération l'impact qu'ont eu sur elles - et qu'ont encore - l'antisémitisme et la marginalisation. En mai et durant le reste de l'année, nous continuerons à nous appuyer sur les mesures que le gouvernement du Canada a déjà mises en place pour contrer l'antisémitisme. Parmi celles-ci, mentionnons des investissements historiques de plus de 260 millions de dollars depuis 2018-2019 dans les deux stratégies canadiennes de lutte contre le racisme; le tout premier plan d'action du Canada pour combattre la haine qui sera doté d'un budget de 273,6 millions; ainsi que l'appel à l'action "Renforcer la résilience des communautés".

En soulignant le Mois du patrimoine juif canadien, nous reconnaissons l'importance de préserver et de promouvoir la diversité des traditions et de l'héritage juifs pour les générations futures. Profitons-en pour réfléchir à notre histoire commune, célébrer l'importance de l'unité pour notre pays, et resserrer les liens qui nous unissent.

Nous invitons toute la population à participer aux activités organisées dans le cadre du Mois du patrimoine juif canadien afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et les cultures juives. »

