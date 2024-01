Aujourd'hui, au Canada, nous célébrons le Thaï Pongal

OTTAWA, ON, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, aux quatre coins du Canada comme ailleurs sur la planète, les communautés tamoules festoient à l'occasion du Thaï Pongal, un festival qui marque la fin de la saison des récoltes. Revêtant une grande importance, cette fête rassemble les membres des communautés tamoules qui dégustent alors du pongal, un plat à base de riz et de lait frais. Pour de nombreux Canadiens d'origine tamoule, c'est le moment d'exprimer leur gratitude envers la nature et le soleil pour des récoltes abondantes. D'autres saisissent l'occasion pour réfléchir à l'année écoulée tout en se projetant vers les mois à venir.

Le respect, la compassion et le soutien mutuel au sein des communautés tamoules sont au cœur du Thaï Pongal; ces valeurs rassembleuses trouvent d'ailleurs écho dans l'ensemble de la population canadienne. Coïncidant avec le Mois du patrimoine tamoul, le Thaï Pongal se veut un puissant rappel de la force et de la résilience des communautés tamoules, en plus de rappeler leur grande contribution à la société canadienne.

J'invite toute la population canadienne à en apprendre plus sur la riche histoire et l'apport soutenu des communautés tamoules et à participer aux multiples festivités qui se tiendront partout au pays durant cette période de réjouissance de quatre jours.

À tous ceux et celles qui soulignent cette occasion spéciale, je vous souhaite, à vous et à votre famille, bonheur, sécurité et paix en ce Thaï Pongal.

Iniya Pongal Nalvazhthukkal!

