Les communautés tamoules au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le Puthandu, le Nouvel An tamoul

OTTAWA, ON, le 13 avril 2024 /CNW/ - Alors qu'elles célèbrent Puthandu, les communautés tamoules partout au Canada et dans le monde s'unissent pour marquer le début d'une nouvelle année pleine de promesses et d'espoir. Le Puthandu revêt une importance particulière pour les personnes tamoules. Cette fête symbolise non seulement le renouveau, mais aussi la résilience face aux défis surmontés. C'est un moment de réflexion sur les réalisations et les aspirations de chacun, ainsi qu'une occasion de resserrer les liens familiaux et amicaux.

Dans les foyers, les kōlams ornent les entrées, témoignant de la beauté et de la créativité de cette tradition millénaire. Vêtus de tenues neuves, les gens échangent des vœux chaleureux et des cadeaux, en plus de partager de délicieux repas qui incarnent la richesse de la culture tamoule.

Alors que les Canadiens et Canadiennes d'origine tamoule célèbrent cette nouvelle année, nous honorons leurs traditions culturelles et leur contribution inestimable à notre tissu social, culturel et économique. C'est aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement à rendre nos communautés plus inclusives et plus diversifiées, et à préparer un avenir plus équitable pour tout le monde.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent le Puthandu une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Que cette nouvelle année soit porteuse de succès et d'épanouissement pour tous et toutes.

Iniya Puthandu Nalvazhthukkal!

