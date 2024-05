Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine polonais

OTTAWA, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence le tout premier Mois du patrimoine polonais au Canada. Tout au long de mai, nous célébrerons la contribution des communautés polonaises. Depuis le 18e siècle, les personnes d'origine polonaise ont enrichi la diversité culturelle de notre pays, tout en promouvant la justice sociale et la solidarité.

On compte actuellement 1,2 million de personnes d'origine polonaise au Canada. Elles ont été parmi les premiers groupes ethnoculturels à venir s'établir au pays. C'est en 1752 que les premiers immigrants sont arrivés de Pologne, la plupart s'installant d'abord en Ontario. C'est d'ailleurs à Toronto qu'a lieu de nos jours le plus important festival polonais en Amérique du Nord.

Le Mois du patrimoine polonais est l'occasion de mettre en lumière les liens durables que les communautés polonaises du Canada entretiennent avec leur pays d'origine. Chaque année, partout dans le monde, elles se rassemblent pour fêter le Jour de la Constitution, soit l'anniversaire de l'adoption de la Constitution polonaise, le 3 mai 1791. De plus, nous profitons de ce premier Mois du patrimoine polonais pour souligner la Journée du drapeau national polonais, qui aura lieu le 2 mai.

En mai, nous soulignons l'apport des Canadiens et Canadiennes d'origine polonaise à nos communautés, qui participent activement à des associations et à des œuvres de bienfaisance tout en réalisant des exploits remarquables dans des domaines aussi variés que les arts, les affaires, la politique, l'éducation, les sciences et les sports.

La diversité fait la force du Canada; celle-ci tient dans l'acceptation de toutes les communautés et dans l'égalité pour tout le monde. En mai, j'invite toute la population à en apprendre plus sur le patrimoine et la contribution des personnes d'ascendances polonaise au Canada.

Je vous souhaite un excellent Mois du patrimoine polonais!

