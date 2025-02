Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le début du mois du ramadan.

OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Au coucher du soleil, ce soir, les personnes musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde souligneront le début du ramadan, un mois sacré sous le signe de la prière, de la réflexion et du sacrifice. Pendant ce mois sacré, les personnes musulmanes jeûnent du lever au coucher du soleil, et rompent leur jeûne autour de l'iftar, un repas pris en soirée avec la famille et les proches. Pendant cette période, les communautés se rassemblent dans un esprit d'entraide.

Le ramadan est l'occasion de se recueillir et de faire preuve de générosité et de compassion envers les plus vulnérables. C'est également le moment de réitérer collectivement notre engagement à défendre nos valeurs communes de gratitude, de paix et de bienveillance.

Nous en profitons aussi pour célébrer l'apport considérable des Canadiennes et Canadiens musulmans à notre pays, et pour nous engager à nouveau à lutter contre l'islamophobie et la haine sous toutes ses formes.

Tout le monde devrait pouvoir exprimer sa foi sans crainte, sans discrimination et sans violence. Pour ce faire et afin de protéger nos communautés, notre gouvernement a dévoilé le Plan d'action canadien de lutte contre la haine et le nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada. Nous avons également présenté une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme, Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, afin de faire du Canada un pays meilleur, plus équitable et plus inclusif pour tout le monde. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement du Canada investit plus de 110 millions de dollars dans la lutte contre le racisme et la discrimination. De cette somme, 70 millions de dollars seront directement injectés dans des organismes locaux, de sorte que les communautés disposeront des ressources nécessaires pour lutter contre le racisme et la discrimination.

Ce mois sacré arrive à un moment particulièrement difficile, alors que la crise humanitaire à Gaza se poursuit. Le Canada réaffirme son soutien à un cessez-le-feu durable à Gaza, à la libération de tous les otages restants et à l'accès sûr et sans entrave des civils à l'aide humanitaire.

Je souhaite un mois béni et un ramadan paisible à tous les membres des communautés musulmanes. Ensemble, continuons à prôner les valeurs que sont la bienveillance et la compréhension dans nos gestes au quotidien.

Ramadan Mubarak!

