Le gouvernement du Canada souligne le Nouvel An lunaire

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - En ce Nouvel An lunaire, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes ainsi qu'à toutes celles qui le célèbrent, au Canada et ailleurs dans le monde.

Aujourd'hui, nous accueillons l'année du Serpent, qui revient après un cycle de 12 ans. Aussi appelées fête du Printemps, les célébrations du Nouvel An lunaire peuvent durer jusqu'à 40 jours dans certains pays. Pendant cette période, familles et amis se réunissent pour perpétuer des traditions millénaires où les aînés sont à l'honneur. Ils partagent des repas, s'échangent des cadeaux et invitent la chance pour l'année à venir.

Symbole de sagesse, d'intuition et d'introspection, le serpent promet une année de renouveau et de changements positifs. C'est aussi l'occasion de célébrer les nombreuses contributions et le riche patrimoine des Canadiens et des Canadiennes d'ascendance chinoise, coréenne et vietnamienne, qui ont contribué à bâtir des communautés plus fortes et plus diversifiées aux quatre coins du Canada.

Notre gouvernement s'est engagé à préserver le droit des communautés de pratiquer leur culte et leurs traditions en toute sécurité. C'est pourquoi nous avons lancé Changer les systèmes pour transformer des vies : stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, afin de bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif pour tout le monde. De plus, nous avons récemment lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine afin de donner aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour identifier et prévenir la haine.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite une très bonne année du Serpent à toutes les personnes qui célèbrent. Qu'elle vous apporte prospérité, joie et bonheur.

