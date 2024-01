Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Noël

OTTAWA, ON, le 7 jan. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous joignons aux membres des communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques de rite oriental au Canada et ailleurs dans le monde pour célébrer Noël.

Cette année, pendant que nous affrontons des défis mondiaux, l'esprit de Noël prend une signification encore plus profonde. En famille et avec leurs amis, les membres de ces communautés célèbrent la naissance de Jésus-Christ en assistant à des services religieux et à des rassemblements festifs avec foi et espérance.

Noël permet de réfléchir sur les enseignements de Jésus-Christ, qui comprennent la force de la compassion, de la générosité et de la persévérance. L'engagement indéfectible quotidien des communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques de rite oriental envers ces principes contribue à favoriser la création d'un Canada uni et solidaire pour tout le monde, permettant ainsi de façonner notre identité collective en tant que Canadiens et Canadiennes.

La fête offre aussi l'occasion de mettre en lumière l'apport important des chrétiens et chrétiennes orthodoxes et des catholiques de rite oriental à l'édification d'un Canada toujours plus juste, diversifié et inclusif. Leur contribution et leur influence positive sur les communautés sont une source d'inspiration et d'apprentissage pour nous tous.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je renouvelle mes vœux d'un Noël heureux et paisible à toutes les personnes qui le célèbrent aujourd'hui. Que la nouvelle année vous apporte santé, paix et prospérité!

