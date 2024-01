Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer le Mois du patrimoine tamoul

OTTAWA, ON, le 1er janv. 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que s'amorce le Mois du patrimoine tamoul. Tout au long de janvier, nous soulignerons la vaste contribution des Canadiens et Canadiennes d'origine tamoule au tissu social, économique et culturel de notre pays.

La communauté tamoule au Canada est l'une des plus importantes à l'extérieur de l'Asie. Cela est dû en partie aux mesures et politiques du gouvernement canadien qui, dès 1983, ont aidé les personnes fuyant la violence à trouver la sécurité au Canada. Depuis, les Canadiennes et Canadiens d'origine tamoule ont contribué à façonner le pays que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Ils ont vu dans le Canada un lieu regorgeant de possibilités. Ils se sont mis à l'œuvre et ont lancé des entreprises, créé des médias d'information et dirigé des organismes locaux pour servir leurs communautés et renforcer notre pays. Leur apport dans les domaines universitaire, littéraire et scientifique a rendu nos communautés et notre pays plus forts.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'invite la population canadienne d'un bout à l'autre du pays à se joindre aux célébrations du Thaï Pongal et à en apprendre plus sur la communauté tamoule, son patrimoine, sa résilience et sa culture.

En ce mois de réjouissances, nous réaffirmons notre profonde gratitude envers les personnes et communautés tamoules. Ensemble, nous continuerons à bâtir un Canada uni, diversifié et équitable, où chacun dispose des mêmes chances et peut contribuer à la prospérité collective.

Joyeux Mois du patrimoine tamoul à tous et à toutes!

SOURCE Patrimoine canadien

